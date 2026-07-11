El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo un encuentro en la capital del estado con pastores que manifestaron su respaldo a su proyecto rumbo a la contienda interna por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena en Chihuahua.

En su mensaje, el consejero nacional de Morena destacó la labor que realizan las distintas iglesias en el estado y sus municipios, al considerar que desempeñan un papel fundamental en la atención de las causas sociales y en la construcción del bienestar de las familias chihuahuenses.

“Cuenten conmigo. Soy un aliado de ustedes porque estoy convencido de que el gobierno debe ser un facilitador de la noble labor que realizan las iglesias”, señaló Pérez Cuéllar, quien además expresó que es un hombre de fe.

Asimismo, aclaró que atender los problemas sociales es una obligación del gobierno, por lo que planteó la necesidad de impulsar un programa de desarrollo regional para Chihuahua y establecer una coordinación real con el Gobierno de México, a fin de que los programas sociales lleguen con mayor eficacia a todo el estado.

Finalmente, afirmó que la principal responsabilidad de un gobernador debe ser priorizar el bienestar social y trabajar por el bien común, algo que, dijo, hoy no ocurre con la administración estatal. En contraste, recordó que durante su gestión como alcalde de Ciudad Juárez mantuvo una estrecha coordinación con las diversas comunidades religiosas para atender las necesidades de la población.