El Senado de la República fue sede del homenaje póstumo al Gran Maestro Dai Won Moon, considerado el padre del taekwondo en México, en una ceremonia que reunió a autoridades diplomáticas de la República de Corea, representantes del ámbito deportivo, maestras y maestros de artes marciales, organizaciones civiles y familiares del homenajeado para reconocer su invaluable aportación al deporte y al fortalecimiento de la amistad entre México y Corea.

El acto fue encabezado por el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado; el excelentísimo embajador de la República de Corea en México, Jooil Lee; la segunda secretaria de la Embajada de Corea, Kim Hye-min; el cónsul Jae Park; la directora del Centro Cultural Coreano, Soo Yi Min; el director de la Organización de Turismo de Corea en México, Kim Young-hoon; así como destacados exponentes del taekwondo.

Durante la ceremonia, el embajador Jooil Lee destacó que Dai Won Moon dedicó su vida a difundir el taekwondo y a fortalecer la amistad entre Corea y México, sembrando una comunidad basada en el respeto, la disciplina y la solidaridad. La presidenta de la ONG La Misión es tu Salud, Liliana Gómez Dorantes, recordó el compromiso personal que asumió de rendir homenaje en vida al Gran Maestro y agradeció al Senado por abrir sus puertas para reconocer su trayectoria.

En su mensaje, el senador Emmanuel Reyes afirmó que la vida del Gran Maestro no puede medirse únicamente por los años que vivió, sino por las miles de personas a las que ayudó a transformar desde su llegada a México en 1969. Recordó que fue él quien sembró las bases para convertir al país en una potencia internacional del taekwondo y, sobre todo, en una comunidad que entiende esta disciplina como una filosofía de vida.

El legislador destacó que el deporte forma ciudadanos antes que campeones y aseguró que el legado de Dai Won Moon permanecerá vivo en cada instructor, atleta, niña y niño que continúe practicando el taekwondo bajo los principios del respeto, la humildad y la perseverancia.

Finalmente, Emmanuel Reyes agradeció que el Gran Maestro hubiera hecho de México su hogar y afirmó que su legado seguirá inspirando a futuras generaciones.

“Hoy despedimos al hombre, pero no a su obra. Los verdaderos maestros nunca desaparecen; permanecen en el carácter de quienes formaron. Gracias por haber sembrado valores que hoy forman parte de nuestra identidad deportiva y de la historia de México”.