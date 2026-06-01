El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, participó este domingo en la Plaza de la Mexicanidad en la concentración convocada para seguir el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.



El evento formó parte de una movilización nacional organizada por Morena para acompañar el mensaje de la mandataria federal, quien encabezó una concentración masiva en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, donde se congregaron para refrendar su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.



Acompañado por más de 40 mil personas, simpatizantes y militantes de Morena, el alcalde destacó la importancia del evento y reiteró su respaldo a la presidenta, al considerar que mantiene una sólida aceptación ciudadana pese a las críticas y señalamientos de sus adversarios políticos.



“Estamos apoyando a la presidenta, la vamos a seguir apoyando y qué bueno que nos convoca aquí el día de hoy a la Plaza de la Mexicanidad”, expresó.



Durante su mensaje, Sheinbaum hizo énfasis en la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la seguridad pública, la continuidad de los programas sociales y la relación con Estados Unidos bajo principios de respeto mutuo y cooperación. También destacó que la frontera norte seguirá siendo una región estratégica para el desarrollo económico, el comercio internacional y la implementación de proyectos de bienestar e infraestructura.



Pérez Cuéllar señaló que uno de los principales logros de la administración federal ha sido el cambio en la estrategia de seguridad, la cual calificó como exitosa y con resultados positivos para el país.



Asimismo, destacó el respaldo que el Gobierno Federal ha brindado a los municipios mediante programas y proyectos que impactan directamente en las comunidades, como la construcción de centros comunitarios, obras de infraestructura y acciones sociales impulsadas en distintas colonias.



El alcalde resaltó además que Sheinbaum conoce de primera mano las necesidades de los gobiernos municipales debido a su experiencia previa como alcaldesa de Tláhuac y posteriormente como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.



“Entiende muy bien la vida municipal y nos ha apoyado mucho. Cada vez vemos más apoyo y más respaldo”, afirmó.



Durante su encuentro con los medios de comunicación, el edil juarense también defendió la estrategia federal de combate a la delincuencia, rechazando las versiones que señalan una supuesta falta de resultados en materia de seguridad.



“Si alguien está combatiendo al crimen en este país es el gobierno de la presidenta Sheinbaum, más que todos los anteriores”, sostuvo.



Respecto a las recientes discusiones sobre la cooperación internacional en materia de seguridad, un tema especialmente sensible para los estados fronterizos como Chihuahua, Pérez Cuéllar respaldó la postura expresada por la presidenta en torno a que cualquier coordinación con autoridades extranjeras debe realizarse con pleno respeto a la soberanía nacional y dentro del marco constitucional mexicano.



Finalmente, manifestó su confianza en que continúe fortaleciéndose la relación entre el Gobierno Federal y los municipios, así como la estrategia nacional de seguridad, los programas de bienestar y los proyectos destinados a fortalecer el desarrollo económico de la frontera norte impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum.