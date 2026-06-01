Hace una hora aproximadamente me enteré de una muy lamentable noticia, primero de un accidente en la carretera Chihuahua-Juarez a la altura del km. 100, en el que estaban involucrados 2 funcionarios públicos, Enrique Martínez y el titular de la Junta de Aguas Marco Licón, la noticia me impactó muchísimo, apenas estábamos en la planeación de la atención aérea de los involucrados para poder atenderlos de inmediato, cuando unos minutos después me informaron que Marco lamentablemente había fallecido y que Enrique se encontraba estable.

En primer lugar envio un fuerte abrazo a su familia y amigos, en especial a su esposa Gisselle, a sus hijos Marco y Miranda y su señora madre.

Mi tocayo era un gran amigo y extraordinario ser humano, un juarense comprometido con su ciudad y estado, que entendía el servicio público como la mejor herramienta para ayudar a los demás.

Ademas debo decir que Marco fue uno de los primeros que en Juárez me brindó su apoyo decidido y claro, un hombre cabal, Dios lo reciba en su reino, te vamos a extrañar muchísimo tocayo, abrazo hasta el cielo.