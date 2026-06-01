Ciudad Juárez, Chih.- La historia de éxitos continúa para la Banda de Guerra de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. En una demostración de disciplina, precisión marcial y excelencia competitiva, el representativo universitario conquistó el primer lugar general del XII Concurso Artículos Militares Grove, sumando una nueva medalla de oro a una trayectoria que la mantiene entre las agrupaciones más destacadas del país.

Respaldados por el rector de la UTCJ, Oscar Fidencio Ibáñez Hernández, los integrantes de la Banda de Guerra de los Toros Bravos volvieron a colocar el nombre de la institución en lo más alto del podio al imponerse frente a siete agrupaciones de gran tradición y prestigio dentro del ámbito de las bandas de guerra.

Uno de los momentos más significativos de la competencia fue la obtención del primer lugar en la categoría Marcha Libre, disciplina en la que la UTCJ presentó la rutina denominada “Fuerza Toros Bravos”, una ejecución que combinó técnica, coordinación, potencia sonora, desplazamientos sincronizados, cortes de precisión y un alto grado de complejidad en sus evoluciones marciales.

La competencia se desarrolló el pasado sábado en las instalaciones de la Secundaria Estatal 3042, sede de la décimo segunda edición del certamen organizado por Artículos Militares Grove, evento que reunió a algunas de las bandas más competitivas de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por el instructor Félix Cortés Tello, responsable de la Banda de Guerra y Escolta de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el concurso representó uno de los desafíos más exigentes del año debido al nivel técnico de los participantes.

Entre las agrupaciones que contendieron se encontraban el Tecnológico de Ciudad Juárez, Oficial Pumas, Legión del Desierto, CBTis 128, CBTis 270 y otras bandas con experiencia en certámenes estatales y nacionales.

El Tecnológico de Ciudad Juárez es ampliamente reconocido por su tradición en concursos de institutos tecnológicos, donde destaca por la limpieza de ejecución, la marcialidad y la precisión de sus toques reglamentarios.

Por su parte, Oficial Pumas está integrada por exalumnos provenientes de diversas instituciones educativas que han decidido mantenerse activos dentro del movimiento de bandas de guerra, conservando el sentido de pertenencia y la pasión por esta disciplina. Recientemente obtuvo una destacada participación en un campeonato nacional celebrado en Los Mochis, Sinaloa.

A su vez, la agrupación Legión del Desierto reúne a egresados del CBTis 128, institución que venía de competir en un certamen nacional de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, lo que elevó aún más el nivel de exigencia dentro del concurso.

Ante este escenario, la Banda de Guerra de la UTCJ no solamente logró mantenerse a la altura de sus rivales, sino que terminó imponiendo condiciones en prácticamente todas las categorías importantes.

Los Toros Bravos obtuvieron el primer lugar en Banda de Guerra, reconocimiento que premia la calidad global de la agrupación en aspectos como coordinación, uniformidad, marcialidad, mando, precisión auditiva y visual, así como el dominio de los movimientos reglamentarios.

Además, consiguieron el primer lugar en Corneta de Órdenes, una de las categorías de mayor relevancia dentro de la competencia debido a que evalúa la capacidad técnica, potencia, afinación y claridad en la ejecución de las órdenes militares.

La cosecha de triunfos continuó con el primer lugar en Corneta Individual, demostrando el talento particular de los integrantes del representativo universitario.

Otro de los galardones más importantes fue el primer lugar al Mejor Instructor, distinción que reconoce el trabajo de preparación, estrategia, formación técnica y liderazgo ejercido por Félix Cortés Tello al frente de la agrupación.

La categoría que despertó mayor emoción entre participantes y asistentes fue la de Marcha Libre, donde la rutina “Fuerza Toros Bravos” logró conquistar a los jueces gracias a la creatividad de sus movimientos, la complejidad de las secuencias, la sincronización colectiva y la energía transmitida durante toda la presentación.

La ejecución mostró el nivel alcanzado por una agrupación que durante años ha construido una identidad propia dentro del ámbito competitivo nacional.

A estos resultados se sumaron el segundo lugar en Comandantes y el segundo lugar en Cajero Individual, categorías que también forman parte de la evaluación integral de una banda de guerra.

Aunque estos resultados representan posiciones destacadas, el instructor señaló que el objetivo permanente del grupo es alcanzar la excelencia en cada una de las áreas evaluadas, por lo que el trabajo de preparación continuará de manera intensa.

La obtención de estos resultados adquiere un valor especial al analizar la trayectoria reciente de los Toros Bravos.

La Banda de Guerra de la UTCJ llega a este nuevo campeonato después de haberse consolidado como una de las agrupaciones más exitosas del circuito nacional, acumulando campeonatos obtenidos durante los años 2024 y 2025, además de haber conquistado importantes reconocimientos en temporadas anteriores.

A ello se suma el reciente subcampeonato obtenido en La Perla del Pacífico, uno de los eventos más importantes para bandas de guerra en México, donde la UTCJ volvió a demostrar su capacidad competitiva frente a instituciones provenientes de distintos estados del país.

Estos logros reflejan años de disciplina, entrenamiento constante y una filosofía basada en la superación permanente.

Detrás de cada presentación existe un proceso de preparación que involucra largas jornadas de ensayo, perfeccionamiento técnico, fortalecimiento físico, trabajo de coordinación y desarrollo de liderazgo entre los integrantes.

Para los estudiantes que forman parte de la agrupación, cada competencia representa mucho más que una simple participación. Significa portar con orgullo los colores de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y representar el espíritu de lucha que caracteriza a los Toros Bravos.

El instructor destacó que cada medalla obtenida es resultado del esfuerzo colectivo de jóvenes que dedican horas de trabajo para perfeccionar cada toque, cada desplazamiento y cada movimiento que posteriormente es evaluado por jueces especializados.

Asimismo, reconoció el respaldo brindado por el rector Oscar Fidencio Ibáñez Hernández, cuyo apoyo ha sido fundamental para fortalecer el crecimiento de los grupos representativos de la institución y permitir que continúen compitiendo en escenarios de alto nivel.

Con este nuevo campeonato, la Banda de Guerra de la UTCJ no solamente amplía su vitrina de trofeos, sino que reafirma su posición como una de las máximas exponentes de la disciplina en Ciudad Juárez y en México.

La victoria conseguida en el Concurso Artículos Militares Grove se convierte así en otro capítulo de una historia construida con trabajo, disciplina y pasión, una historia que sigue escribiendo triunfos para los Toros Bravos, cuya marcha libre “Fuerza Toros Bravos” ya se perfila como una de las rutinas más representativas de la institución para futuras competencias estatales y nacionales.