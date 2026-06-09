La más reciente encuesta nacional de Rubrum colocó nuevamente al alcalde Marco Bonilla como el presidente municipal mejor evaluado entre las 31 capitales estatales del país en el rubro de desempeño gubernamental.

De acuerdo con la medición correspondiente a junio de 2026, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en evaluación del trabajo y desempeño del presidente municipal, con una calificación de 7.78, por encima de Mérida y San Luis Potosí.

Asimismo, Marco Bonilla se mantiene como el alcalde con mayor cercanía ciudadana de México, al alcanzar una calificación de 7.74, la más alta entre todas las capitales evaluadas.

Los resultados también colocan a Chihuahua entre las ciudades mejor calificadas del país en servicios públicos, al ubicarse en la segunda posición nacional con una evaluación de 7.17, muy cerca del primer lugar.

En materia de seguridad, Chihuahua se posicionó en el segundo lugar nacional en percepción ciudadana de seguridad, con una calificación de 7.35, consolidándose como una de las capitales donde la población reporta mayor confianza y tranquilidad.

La encuesta de Rubrum evalúa de manera periódica el desempeño de los gobiernos municipales de las capitales estatales a través de indicadores relacionados con trabajo gubernamental, calidad de los servicios públicos, cercanía con la ciudadanía y percepción de seguridad.

Con estos resultados, Chihuahua se mantiene dentro del grupo de capitales mejor evaluadas del país y Marco Bonilla conserva el liderazgo nacional en los indicadores que miden el desempeño del gobierno municipal y la cercanía con la población.