Regidores de la Comisión Edilicia de Gobernación se reunieron con personal de la Dirección de Regulación Comercial para tratar sobre una reforma al Reglamento de Mercados Públicos del Municipio, con el objetivo de fortalecer el orden y actualizar las disposiciones que rigen estos espacios comerciales.



La regidora y coordinadora de la Comisión, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, junto con el edil Alejandro Daniel Acosta Aviña, se reunió con la coordinadora jurídica de la dependencia, Aniel Pollet Tenorio Hernández, con quien revisaron las modificaciones propuestas.



La funcionaria explicó que la reforma contempla cambios relacionados con las atribuciones de los mercados, así como los permisos para ejercer el comercio, los derechos de los locatarios, los medios de impugnación disponibles cuando no estén de acuerdo con alguna resolución administrativa y las sanciones y prohibiciones aplicables a los comerciantes de los 140 mercados existentes en la ciudad.



Indicó que la actualización del reglamento es necesaria, debido a que el ordenamiento vigente fue expedido en 1983 y únicamente recibió una modificación en 1995.



Entre los aspectos revisados destaca que los permisos para ejercer actividades comerciales en mercados ubicados en espacios públicos o inmuebles de propiedad municipal no generan derechos sobre la vía pública.



El proyecto también establece la prohibición de vender bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas y explosivos. De igual manera, restringe la comercialización de navajas o cuchillos que no tengan fines de uso doméstico.



Además, se prohíbe la venta, renta o distribución de material pornográfico y de animales cuya comercialización esté prohibida por la legislación vigente.



La propuesta contempla igualmente que los comerciantes no podrán depositar basura o residuos en sitios no autorizados, ofrecer productos distintos a los establecidos en su permiso de funcionamiento ni obstruir pasillos o salidas de emergencia.



La regidora Valenzuela Martínez comentó que muchas de estas medidas ya se aplican en la operación cotidiana de los mercados, pero con la reforma quedarán establecidas de manera expresa en el reglamento municipal.