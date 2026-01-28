miércoles, enero 28, 2026
Ciudad JuárezPortada

Cuatro kilómetros de fila para cruzar a El Paso

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Hasta cuatro kilómetros de fila se registraron este día en el puente Internacional Córdova–Américas (puente Libre), donde conductores que buscan cruzar a El Paso, Texas, enfrentaron largos tiempos de espera.

Cuatro kilómetros de fila para cruzar a El Paso

Un automovilista captó en video el inicio de la fila vehicular, la cual comenzaba desde el monumento a los Indios Mansos, sobre el bulevar Juan Pablo II, evidenciando la magnitud del congestionamiento.

La formación de vehículos en el carril izquierdo generó afectaciones al tránsito local, ya que únicamente dos carriles quedaron habilitados para la circulación de quienes no se dirigían al cruce internacional, provocando tráfico lento en la zona.

Conductores habituales señalaron que las largas filas en este punto son recurrentes, aunque se presentan en horarios variables a lo largo del día, por lo que recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas específicas del congestionamiento registrado.

