El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), en coordinación con la Secretaría de Educación y Deporte, participa en la Agenda Estatal de Inglés mediante la aplicación del examen EF SET (EF Standard English Test), una evaluación internacional diseñada para medir el nivel de comprensión del idioma inglés en las habilidades de lectura (reading) y comprensión auditiva (listening).

Esta estrategia contempla la evaluación cerca de 10 mil estudiantes, con el propósito de fortalecer las competencias lingüísticas y conocer el nivel de dominio del idioma conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), que clasifica los resultados en niveles de A1 a C2.

Cabe señalar que el EF Standard English Test (EF SET), desarrollado por EF Education First, es una herramienta reconocida internacionalmente para evaluar el nivel de inglés de manera objetiva y alineada con estándares globales, permitiendo identificar áreas de oportunidad y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma.

La aplicación del examen inició los días 11 y 12 de junio para estudiantes de segundo y cuarto semestre; continuará los días 22 y 23 de junio con alumnos de nuevo ingreso; el 24 de junio para estudiantes rezagados; el 30 de junio y 1 de julio para alumnos de sexto semestre; y concluirá el 2 de julio con la participación de docentes, personal administrativo y directivos. La evaluación se realiza completamente en línea, facilitando su implementación en todos los planteles del subsistema.

Cabe destacar que esta misma dinámica se aplicará a los nuevos aspirantes de primer semestre. Con ello, Conalep se consolida como un sistema educativo con formación bilingüe, fortaleciendo las competencias lingüísticas de sus estudiantes y ampliando sus oportunidades académicas y profesionales.

Al respecto, el Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, destacó que esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes y consolidar el aprendizaje del idioma inglés como una herramienta clave para su desarrollo académico y profesional.

“En CONALEP Chihuahua estamos comprometidos con una educación de calidad que prepare a nuestros estudiantes para competir en un entorno cada vez más globalizado. La aplicación del examen EF SET nos permitirá conocer con mayor precisión el nivel de dominio del inglés de nuestra comunidad educativa y generar estrategias que impulsen su mejora continua”, señaló.

Asimismo, reconoció el respaldo de la Secretaría de Educación y Deporte y de la Agenda Estatal de Inglés para llevar a cabo este esfuerzo que beneficiará a miles de jóvenes chihuahuenses.

“El dominio del inglés abre puertas a mejores oportunidades académicas, laborales y de movilidad internacional. Por ello, seguiremos impulsando acciones que fortalezcan las competencias de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo, contribuyendo a la formación de profesionales técnicos mejor preparados para enfrentar los retos del presente y del futuro”, agregó.