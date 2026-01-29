Con el objetivo de beneficiar a las familias juarenses, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), extendió todo el año el programa de descuentos para el pago de créditos en lotes y viviendas.

Este esquema ofrece a la población la oportunidad de saldar sus deudas de manera accesible, sin perjudicar su economía familiar, con el otorgamiento de un 30 por ciento de descuento en la liquidación del crédito de vivienda o lote; un 40 por ciento en la liquidación anticipada de créditos no vencidos de vivienda o lote, y hasta un 50 por ciento en casos especiales.

Oscar Lozoya, delegado de la Coesvi en la Zona Norte, informó que este beneficio será de gran ayuda para las familias que cuentan con un financiamiento, tanto para las que están al corriente en aportaciones, como para las que tienen saldos vencidos.

Detalló que en esta ocasión se amplió hasta un 50 por ciento a casos especiales, que incluyen a familias con integrantes con discapacidad, enfermedades terminales o pobreza extrema.

El descuento aplica únicamente para las viviendas construidas por el Gobierno del Estado a través de la Coesvi, antes Instituto de la Vivienda.

En Ciudad Juárez las colonias que se verán beneficiadas en mayor parte son: Héroes de la Revolución, Terrenos Nacionales, Mezquital I, II y III; los Ojitos, Morelos I, II y III; Águilas de Zaragoza I, II, III, Praderas del Sauzal, Dunas y Sicomoro del Norte.

Los interesados deberán acudir a la Representación del Gobierno del Estado ubicada en la calle Abraham Lincoln #1320 fraccionamiento Córdova Américas, comunicarse al teléfono (656) 629-33-00 ext. 55973, vía WhatsApp al (656) 818-09-88, o en las redes sociales de Coesvi Zona Norte.