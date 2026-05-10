Ciudad Juárez, Chih.- En el marco de la celebración del Día de las Madres, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado y líder morenista estatal, encabezó un emotivo convivio dedicado a reconocer el esfuerzo, la entrega y la importancia de las madres juarenses, especialmente de aquellas mujeres trabajadoras que diariamente sostienen a sus familias y contribuyen al desarrollo de Chihuahua.

El encuentro, organizado junto al equipo “Amor por Juárez”, reunió a cientos de madres de familia en un ambiente de convivencia y cercanía, donde Cuauhtémoc Estrada expresó su reconocimiento a las mujeres que, con trabajo, sacrificio y amor, fortalecen el tejido social de la entidad.

Durante su mensaje, el legislador morenista destacó que las madres representan la fuerza más importante de las familias chihuahuenses y aseguró que desde morena continuará impulsando acciones y políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida para las mujeres, particularmente para las madres trabajadoras.

“Las madres de Chihuahua merecen no solamente una felicitación en su día, sino respaldo permanente, respeto y oportunidades. Son mujeres que todos los días sacan adelante a sus hogares y que con su esfuerzo construyen un mejor estado para todas y todos”, expresó Cuauhtémoc Estrada.

El coordinador de los diputados de morena reiteró además que una de sus principales prioridades es mantener cercanía con las mujeres de todo el estado, escuchar sus necesidades y acompañar las causas relacionadas con bienestar, igualdad y justicia social.

Al convivio asistieron también el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, así como la delegada estatal de Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, quienes se sumaron al reconocimiento hacia las madres juarenses y compartieron momentos de convivencia con las asistentes.

La celebración concluyó con un espacio de convivencia en el que las homenajeadas compartieron momentos de alegría y unión, acompañadas de música, alimentos y actividades preparadas para conmemorar y agradecer el papel que desempeñan las madres en la vida de sus familias y de la comunidad.