Alejandro Domínguez diputado federal y presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, cuestionó la falta de sustento técnico en la llamada reforma electoral que actualmente se discute en el Congreso, al señalar que no garantiza mejores resultados para el país y podría convertirse en una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales.

Durante su intervención, el legislador priista advirtió que México enfrenta retos urgentes en materia de inseguridad, finanzas públicas, infraestructura y sistema de salud, por lo que consideró preocupante que se impulse una reforma sin los estudios técnicos necesarios ni un análisis serio de sus consecuencias.

“Desde el PRI lo decimos con firmeza: México no necesita reformas hechas con prisa y soberbia, sino cambios responsables, con sustento técnico y respeto al pluralismo democrático”, expresó.

Alex Domínguez cuestionó que las comisiones dictaminadoras no hayan presentado estudios de impacto presupuestal ni evidencia empírica que demuestre que la reducción del número de regidurías en los municipios generará mayor eficiencia administrativa.

Asimismo, planteó dudas sobre el impacto que esta medida podría tener en el federalismo y la autonomía municipal, al imponer límites uniformes a los cabildos sin considerar la diversidad territorial y poblacional de los municipios del país.

El congresista también alertó sobre el riesgo de que la reducción de regidurías afecte la representación de las minorías políticas y debilite los contrapesos democráticos dentro de los ayuntamientos.

En materia de técnica legislativa, cuestionó si se realizaron las consultas obligatorias a pueblos y comunidades indígenas, como lo establece la Constitución, ya que la reforma también incidiría en la integración de los gobiernos municipales.

Finalmente, Álex Domínguez señaló que el dictamen presentado no aborda estos aspectos fundamentales ni ofrece respuestas claras, lo que abre la puerta a posibles controversias constitucionales.