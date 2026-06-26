La diputada local Xóchitl Contreras, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno Federal de reservar durante cinco años la información relacionada con la respuesta del Gobierno de Estados Unidos a la nota diplomática enviada por México, luego de la presunta incursión de agentes de la CIA en territorio chihuahuense.

La legisladora afirmó que esta determinación contradice el discurso de transparencia que Morena prometió al llegar al poder y genera dudas legítimas entre la ciudadanía.

“Morena llegó al poder con el lema de ‘no mentir, no robar y no traicionar al pueblo’. Hoy pareciera que ese lema terminó convertido en ‘no informar, reservar y ocultar’. Porque cuando los ciudadanos hacen preguntas incómodas, la respuesta ya no es la transparencia, sino el silencio y la opacidad”, expresó.

Xóchitl Contreras cuestionó que, si el Gobierno Federal asegura haber actuado correctamente, decida mantener bajo reserva la información durante cinco años.

“Si no hay nada que ocultar, ¿por qué esconder la información? ¿A quién protege esa reserva: a México o al propio Gobierno? Los mexicanos merecen respuestas, no expedientes clasificados.”

La diputada señaló que la transparencia debe ser un principio permanente de cualquier gobierno democrático y no una herramienta que se utilice únicamente cuando resulta conveniente políticamente.

“Los mexicanos tienen derecho a conocer cómo actuó el Gobierno Federal ante un tema tan delicado como la presunta participación de agentes extranjeros en territorio nacional. Ocultar esa información solamente alimenta la incertidumbre y debilita la confianza en las instituciones”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que la llamada Cuarta Transformación recurra con frecuencia a la clasificación de información en asuntos de alto interés público.

“Qué rápido olvidaron aquello de ‘no mentir, no robar y no traicionar’. Hoy parece que el nuevo manual de Morena dice: ‘mentir cuando conviene, reservar cuando incomoda y callar cuando deben rendir cuentas’. Esa no fue la transformación que prometieron a los mexicanos.”

Finalmente, Xóchitl Contreras hizo un llamado al Gobierno Federal para privilegiar la rendición de cuentas y brindar información clara sobre un asunto que involucra la soberanía nacional y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

“La confianza no se construye escondiendo documentos durante cinco años. Se construye diciendo la verdad, dando la cara y rindiendo cuentas. Eso es lo que esperan y merecen los mexicanos.”, concluyó.