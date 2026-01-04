El Gobierno Municipal continúa con los trabajos de rehabilitación en la avenida Tecnológico, donde este día el alcalde hizo la entrega oficial de siete tramos atendidos.

El titular de Obras Públicas, Daniel González García, explicó que durante el 2025 se rehabilitaron siete tramos de la avenida Tecnológico-Panamericana, que en conjunto representan 60,464.5 metros cuadrados de fresado y recarpeteo, desde la zona centro hasta el kilómetro 20.

La inversión destinada a estas obras asciende a más de 28 millones de pesos, detalló.

Entre los tramos atendidos se encuentran el comprendido de la calle Befer a la Laguna de Tamiahua, así como del bulevar Talamas Camandari a la calle Zacate Blanco, de sur a norte. También se trabajó de la calle Sierra Blanca a Don Pedro Meneses Hoyos en las inmediaciones del Parque Central, así como de Don Pedro Meneses Hoyos a Teófilo Borunda.

En el cuerpo poniente se intervinieron los segmentos del bulevar Zaragoza a la calle Camargo y de Camargo al aeropuerto; así como el tramo de la avenida Simona Barba a Pedro Rosales de León.

Jesús Manuel García Reyes, coordinador general de Seguridad Vial, indicó que la Dirección de Atención de Tráfico atendió 4,500 metros lineales en señalética.