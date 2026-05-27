En la Sala de Juntas del Instituto Tecnológico de Hidalgo del Parral se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica entre el Tecnológico de Parral y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), alianza que beneficiará a más de 1,400 estudiantes.

El convenio fue firmado por Lourdes Villanueva Chávez, directora del Instituto Tecnológico de Hidalgo del Parral, y Omar Bazán Flores, director general estatal de CONALEP Chihuahua, con el propósito de fortalecer la vinculación académica, la investigación, la innovación y el desarrollo profesional de las y los estudiantes.

A través de este acuerdo, ambas instituciones impulsarán acciones conjuntas enfocadas en la formación de recursos humanos, programas de educación dual, residencias profesionales, servicio social, movilidad académica, asesorías técnicas, investigación científica y desarrollo tecnológico.

Asimismo, se promoverá la realización de cursos, talleres, seminarios, congresos y proyectos de innovación que permitan fortalecer las competencias profesionales de las y los jóvenes chihuahuenses.

Lourdes Villanueva Chávez comenta “Este convenio fortalece la colaboración entre instituciones educativas y abre nuevas oportunidades para nuestras y nuestros estudiantes. Trabajar en conjunto nos permitirá impulsar proyectos académicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo profesional de la juventud.”

Omar Bazán Flores comentó “La suma de esfuerzos entre CONALEP Chihuahua y el Tecnológico de Parral representa una gran oportunidad para seguir fortaleciendo la educación técnica y profesional. Con esta alianza buscamos preparar mejor a nuestras y nuestros estudiantes para enfrentar los retos del presente y del futuro.”

Con esta firma, el Tecnológico de Parral y CONALEP Chihuahua refrendan su compromiso con la calidad educativa, la innovación y el fortalecimiento de la formación académica en beneficio de la comunidad