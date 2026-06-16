Organizaciones sociales y religiosas anunciaron la marcha por la Vida, la Familia y las Libertades que se efectuará este sábado 20 de junio a las 17:00 horas, desde la Glorieta de Pancho Villa hasta la Plaza de Armas, donde habrá una concentración.

El pastor Bruno Escobar Ávila, presidente de la Confraternidad Ministerial Evangélica de Chihuahua hizo una invitación a todas las familias chihuahuenses a participar en esta manifestación y dejar en claro a nuestras autoridades del país, que nuestro estado es provida y profamilia.

En su intervención, el presidente de Conciencia Social y Vocero de Cruzada por la Familia, Francisco Javier Valenzuela Casas lamentó la degradación social que vivimos hoy en día, ante los embates hacia la familia, el matrimonio natural y la ideologización e hipersexualización de nuestros niños por la perversa ideología de genero que se promueve en el cine, las series, el internet, pero sobretodo en la Nueva Escuela Mexicana.

Por su parte, la Coordinadora Estatal de Iniciativa Ciudadana, Ruth Sánchez Hernández, indico que en esta marcha se exigirá a las autoridades que se respete el derecho a la vida en todas las etapas del ser humano, desde la concepción, hasta la muerte natural, toda vez que el derecho a la vida está consagrado en nuestra Constitución y tratados internacionales.

La regidora Joni Barajas González, presidente de la Comisión de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos, señaló que el Ayuntamiento respalda esta actividad que nace de la sociedad, de familias chihuahuenses que quieren salir a las calles a enaltecer los valores fundamentales de la vida, la familia y las libertades.

Con la representación personal del alcalde Marco Bonilla Mendoza, el director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García Jiménez, dijo que el Municipio siempre ha puesto en el centro de sus decisiones los valores fundamentales del individuo y se ha trabajado con perspectiva de familia, razón por la cual apoyan este movimiento ciudadano.

En representación de los jóvenes, Pedro Alberto Hernández Ostos, líder de Iniciativa Ciudadana exhortó a este sector de la sociedad a manifestarse este 20 de junio y a exigir políticas públicas que contrarresten los graves problemas sociales por los que atraviesan como la drogadicción, la delincuencia, los suicidios, embarazos inesperados, la violencia, entre otros.

Así mismo, los organizadores pidieron a los asistentes vestir de blanco, llevar lonas y pancartas a favor de la vida, la familia y las libertades, portar sombreros, cachuchas o sombrillas, a la vez que anunciaron que habrá puestos de hidratación durante el recorrido y asientos en la Plaza de Armas para las personas con discapacidad y de la tercera edad.

Finalmente, las organizaciones sociales y religiosas reiteraron la importancia de salir a las calles el próximo 20 de junio, para defender a través de una resistencia civil pacífica, los valores más importantes que tenemos como individuos, la Vida, la Familia y las Libertades.