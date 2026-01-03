Versiones difundidas por medios estadounidenses y replicadas en redes sociales señalan que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría sido trasladado a Nueva York a bordo de un avión militar Boeing 757, sin que hasta el momento exista confirmación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos ni de Venezuela.

De acuerdo con estos reportes, el avión habría aterrizado en el Aeropuerto Internacional Stewart, donde agentes de distintas agencias federales, entre ellas el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA), habrían abordado la aeronave tras su arribo.

Según la cadena estadounidense CNN, Maduro sería trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, y comparecería el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan. El caso estaría bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien encabeza un proceso abierto originalmente en 2020.

Las mismas versiones indican que las autoridades habrían esperado a que anocheciera para descender a Maduro del avión, escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad integrado por agentes de diversas dependencias estadounidenses. En imágenes difundidas de manera extraoficial, el mandatario venezolano aparecería con el rostro cubierto al ser ingresado a las instalaciones del aeropuerto.

De acuerdo con versiones no confirmadas, la esposa del mandatario venezolano fue separada y será procesada por separado.