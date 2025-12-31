Inicio » Dan “manita de gato” a la calle Montes Urales
Dan "manita de gato" a la calle Montes Urales

La Dirección de Parques y Jardines, continúa con los trabajos de mantenimiento general en distintos puntos de la ciudad, en esta ocasión en la calle Montes Urales, como parte de las acciones permanentes para el cuidado, conservación y mejoramiento de los espacios públicos.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, señaló que las labores incluyen mantenimiento y limpieza general, además del retiro de vegetación en mal estado, la cual presentaba deterioro y ya no cumplía con su función ornamental ni ambiental.

Comentó que la plantación de nuevas especies vegetales se tiene contemplada hasta que se acerque la temporada de primavera, cuando las condiciones climáticas favorezcan un mejor arraigo y desarrollo de la vegetación.

