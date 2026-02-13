La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, demostró en un Juicio Oral que Esaú Jefte R. C., cometió los delitos de violación y violencia familiar, ambas con penalidad agravada, hechos por los que fue sentenciado a 64 años y cuatro meses de prisión.

Durante el juicio, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, presentó pruebas fehacientes sobre las conductas criminales, en hechos registrados en julio del año 2023, enero y marzo del año 2024, en el exterior de un domicilio de la colonia Aztecas, en Ciudad Juárez.

El ahora sentenciado fue detenido en términos de la flagrancia por el delito de violencia familiar en perjuicio de su ex pareja sentimental, y el 13 de marzo del año 2024, elementos de la Agencia Estatal de Investigación le notificaron una orden de aprehensión por el delito de violación con penalidad agravada de una menor de 14 años de edad.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Esaú Jefte R. C., y en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social No. 3 en Ciudad Juárez.

Además, tendrá que hacer el pago de 261 mil 900 pesos, por concepto a la reparación del daño.