— Acción Nacional busca músculo, pero anda flaco en territorio

— El PRI quiere demostrar que todavía respira, ¡Ups!

Aunque todavía falta buen trecho para la elección de 2027, en el PAN y en el PRI ya se nota que también traen con queso las quesadillas, igual que los de enfrente en Morena.

La maquinaria del PRIAN ya empezó a calentarse, y todo indica que pronto vendrán los foros regionales para armar sus plataformas políticas, juntar a la militancia y, de paso, empezar a asomar los nombres de quienes ya traen ganas de aparecer en la boleta.

Van a empezar a medir fuerzas, mover piezas y levantar estructura, porque si algo tienen claro los prianistas es que para hacerle frente al aparato de Morena no basta con buenas intenciones, hace falta músculo político de verdad. Y la neta, les falta proteína.

En el caso del PAN, la bandera viene con el pomposo nombre: “111 Soluciones para México”.

La propuesta busca presentarse como una ruta para corregir lo que, desde la oposición, consideran los grandes pendientes del país: seguridad, salud, economía familiar, inversión y combate a la corrupción. Lo mismo de siempre pues.

Así que en breve vienen los foros partidistas, obvio incluirán a juaritos. Vale destacar que aquí en estas tierras fronterizas, no basta con traer discursos bonitos desde chihuahuitas tierras, aquí la gente simpatiza con Morena y no mucho con el PRIAN.

Daniela Álvarez, dirigente estatal panista, seguirá empujando la narrativa de que el bolillo azul debe regresar al territorio y dejar de ser un partido de oficina. El problema es que, para ponerse al tú por tú con Morena, todavía les falta gastar suela, tocar muchas puertas y recorrer miles de kilómetros en tierra.

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Del lado del PRI, la estrategia trae otro empaque: “Defensores de México” y, en Chihuahua, los llamados “Foros por un Chihuahua Fregón”. El nombre busca sonar cercano, norteño, de calle.

La intención es parecida: registrar perfiles, escuchar sectores, armar propuestas y preparar el terreno para el proceso interno rumbo a 2027.

Alex Domínguez, dirigente estatal del tricolor, ha planteado que esta red sirva para sumar militantes, simpatizantes y ciudadanos que quieran participar sin necesariamente ponerse la camiseta tricolor de tiempo completo.

Esa apertura puede ser útil, sobre todo para un PRI que intenta demostrar que todavía tiene estructura, oficio político y algo que decir en un escenario donde ya no le alcanza con vivir de la nostalgia.

Pero tampoco hay que hacerse bolas, estos foros no son solamente ejercicios de reflexión. También son pasarelas, termómetros y filtros. Sirven para ver quién convoca, quién llena salones, quién trae discurso, quién tiene padrinos y quién nomás aparece en la foto. Así funciona la política partidista, aunque a veces se disfrace de consulta ciudadana.

Lo interesante es que PAN y PRI parecen caminar por rutas separadas, pero con una preocupación común: llegar vivos, ordenados y competitivos al 2027. La alianza, si llega, será otra conversación; por ahora cada uno está cuidando su marca, midiendo su músculo y tratando de convencer a su propia gente de que todavía hay partido para rato.

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Y mientras PAN y PRI andan apenas calentando motores, en Morena hay uno que ya trae el acelerador hasta el fondo, obvio se trata de Cruz Pérez Cuéllar, cuasi candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

El alcalde juarense volvió a su tierra después de andar de gira por tierras aztecas y chihuahuense, vino a encabezar mítines preelectorales con cientos de sus simpatizantes juarenses.

Cruz sabe perfectamente dónde está parado, Juárez es su principal carta, su bastión de votos, en donde empieza la Ruta del Cambio y el lugar desde donde quiere vender la idea de la transformación. Así que aquí lo veremos haciendo campaña, desde ya.

El equipo de campaña crucista va cuajando y figuras como la diputada federal Mayte Vargas, Cuauhtémoc Estrada, y otros se van al lado de Pérez Cuéllar.

Así que cada día veremos a un candidato cercano a la raza, jalando en territorio, tomándose fotos con vecinos y llevando su mensaje directo contra el actual gobierno estatal. Nada nuevo bajo el sol, pero sí efectivo para mantener viva la conversación política del momento.