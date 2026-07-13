— Ulises Pacheco afila la denuncia contra Cruz

— Rocha vuelve… y las dudas también

Si alguien pensaba que la carrera por la gubernatura de Chihuahua todavía estaba en etapa de calentamiento, Marco Bonilla se encargó de subirle varios grados al termómetro.

El alcalde capitalino no dejó pasar las críticas que lanzó Cruz Pérez Cuéllar durante su gira por colonias de chihuahuitas tierras y respondió con una frase de esas que se quedan dando vueltas en el ambiente político: “A puñaladas iguales, llorar es cobardía”.

Y como en política no hay casualidades, Bonilla anunció que ahora será él quien cruce la frontera interna del estado para meterse a recorrer Ciudad Juárez. No precisamente para ir por burritos o disfrutar del paisaje fronterizo, sino para poner el dedo en la llaga.

Dice que visitará Anapra, Los Kilómetros, Riberas del Bravo, Tierra Nueva y hasta el entorno del Campus del Conocimiento para exhibir —según él— los rezagos que arrastran esos sectores: basura, parques abandonados, calles deterioradas y servicios públicos que nomás no llegan.

Vaya, la estrategia parece clara. Si Cruz fue a señalar los problemas de Chihuahua capital, Bonilla hará exactamente lo mismo en Juárez. Ojo por ojo, colonia por colonia.

Lo interesante es que ambos alcaldes ya ni siquiera disimulan que cada recorrido, cada declaración y cada conferencia forman parte de una campaña que, aunque oficialmente no existe, todos saben que ya comenzó.

Porque mientras uno presume músculo en la capital, el otro busca consolidarse en la frontera. Y entre recorridos, dardos y respuestas, los dos parecen más ocupados en medirse entre sí que en ignorarse.

Todo apunta a que en los próximos días Marco Bonilla solicitará licencia al Cabildo de Chihuahua para dejar el escritorio y meterse de lleno a la carrera rumbo a la gubernatura.

La jugada también le servirá para emparejar la cancha con su homólogo juarense, Cruz Pérez Cuéllar, quien desde hace rato anda en modo campaña y, por ahora, parece cabalgar en caballo de hacienda hacia la candidatura de Morena.

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Desde el viejo edificio que alberga al Partido Acción Nacional aseguran que ya afinan los últimos detalles para dar el siguiente golpe político.

En los próximos días, el dirigente estatal del PAN, Ulises Pacheco, acudirá al Instituto Estatal Electoral para presentar una denuncia en contra del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, por presuntos actos anticipados de campaña.

Cuentan los panistas que Pacheco ya trae bajo el brazo un expediente con fotografías, publicaciones y otros elementos que, a su juicio, acreditan que Pérez Cuéllar lleva tiempo brincándose las reglas electorales en su carrera por convertirse en el candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

La intención es poner el tema sobre la mesa y que sea la autoridad electoral la que determine si, efectivamente, hubo o no violaciones a la ley.

Mientras tanto, a Pérez Cuéllar parece no faltarle agenda. El alcalde con licencia sigue encabezando toda clase de reuniones, recorridos y actos multitudinarios con sus simpatizantes, quienes ya lo promueven como el perfil que debe portar la bandera de Morena en la carrera rumbo a Palacio de Gobierno.

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Aunque durante varios días el tema quedó congelado por el Mundial, en el PAN ya volvieron a sacar del congelador el expediente de Rubén Rocha Moya para ponerlo nuevamente en la mira mediática.

El dirigente nacional panista, Jorge Romero, decidió meter presión y exigirle a la Fiscalía General de la República que deje de jugar al misterio y explique en qué van las investigaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

Porque, según dicen en Acción Nacional, resulta muy extraño que alguien desaparezca del escenario político por dos meses y de pronto reaparezca como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada.

En esa misma sintonía está la gobernadora Maru Campos, quien también pide a los chihuahuenses no olviden el tema de Rocha Moya.

Lo que más ruido hace es que Rocha no regresó con una carpeta cerrada, una absolución bajo el brazo o una explicación convincente. Regresó sonriendo, activo en redes sociales y con la posibilidad legal de recuperar el despacho del gobierno sinaloense en cualquier momento.

En el blanquiazul aseguran que la estrategia de la 4T ya está cantada: primero bajarle la intensidad al escándalo, después dejar que pase el tiempo y finalmente preparar un regreso políticamente planchado. Según su lectura, no se trata de limpiar el nombre del mandatario, sino de limpiar el camino.