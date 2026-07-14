–Cuando recibas está carta sin razón… Santiago

–Se va Rafa Loera y Maru retoma control de Desarrollo Humano

En los pasillos de la Presidencia Municipal aseguran que la diputada panista Xóchitl Contreras no se la va a acabar porque está a punto de ser denunciada por andar quemando llantas.

Dicen que no va a sentir lo duro, sino lo tupido, porque este lunes el Municipio llevará ante la Fiscalía General de la República la denuncia por el incendio del confinamiento de llantas del relleno sanitario.

La apuesta del gobierno municipal parece clara, convertir el caso en un expediente judicial y, de paso, en un asunto político de alto voltaje. El alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, anunció que será el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, quien presente la querella una vez concluida la sesión previa de Cabildo.

Del otro lado, Xóchitl Contreras no parece estar muy preocupada. La legisladora ya advirtió que le hagan las denuncias que quieran, porque, según su versión, todo se trata de una estrategia para fabricar “pirotecnia política” y devolverle los reflectores a Cruz Pérez Cuéllar, quien —dice ella— anda necesitado de cobertura mediática en plena ruta rumbo a la candidatura de Morena por la gubernatura.

Como si el pleito necesitara más gasolina, ya comenzaron a sumarse otros protagonistas. El representante de la gobernadora en Juárez, Carlos Ortiz, se metió de lleno a la discusión y hasta sugirió que Cruz Pérez Cuéllar debería someterse a una evaluación psicológica por responsabilizar públicamente a la diputada del incendio que consumió más de 300 mil llantas almacenadas en el centro de acopio.

Así que el humo del relleno sanitario ya dejó de ser un asunto ambiental. Ahora se convirtió en combustible para la confrontación entre PAN y Morena.

Lo que sigue ya no se resolverá con extintores, sino entre ministerios públicos, conferencias de prensa y declaraciones cada vez más incendiarias. Porque en la antesala de la elección de 2027, cualquier chispa basta para prender el debate político.

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La carta que escribió Luis Villegas a Santiago de la Peña terminó por colocar al secretario general de Gobierno en el centro de una nueva polémica.

La respuesta del funcionario estatal fue tan breve como calculada. Aseguró que no ha tenido tiempo de leer el documento y remató con una frase que rápidamente encontró eco en los círculos políticos: “Seguramente él tiene mucho tiempo para escribir y yo tengo poco tiempo para leer”. Después vino el saludo cariñoso y asunto, aparentemente, concluido.

El problema es que el contenido de la carta difícilmente pasará inadvertido. Villegas no sólo cuestiona las aspiraciones políticas de De la Peña rumbo a la alcaldía de Chihuahua; también lo acusa de recurrir, presuntamente, al uso de recursos públicos, acarreos, promoción anticipada y presión sobre personal gubernamental para fortalecer su proyecto político. Incluso adelanta que presentará denuncias contra funcionarios y particulares que, asegura, participaron en esas actividades.

Más allá de que las acusaciones deberán sostenerse con pruebas ante las autoridades competentes, el episodio confirma que la disputa por las candidaturas del PAN ya comenzó y que los primeros golpes no provienen de Morena, sino desde el propio panismo y de actores que conocen de cerca sus entrañas.

Porque mientras Santiago optó por minimizar el mensaje, la carta ya circula de mano en mano en los escritorios del poder. Y en política, muchas veces, un documento que se intenta ignorar termina haciendo más ruido que un largo discurso.

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En Palacio de Gobierno juran que la salida de Rafael Loera del gabinete no tomó por sorpresa a nadie. Lo que sí sorprendió fue el momento.

La decisión, cuentan, ya estaba sobre la mesa desde hace varias semanas, pero el episodio protagonizado por su esposa, Anya Trevizo, durante una rueda de prensa de la gobernadora Maru Campos terminó acelerando un movimiento que, tarde o temprano, iba a ocurrir.

Loera aparecía desde hace tiempo en la lista de quienes buscan la candidatura del PAN a la Alcaldía de Chihuahua, pero seguramente ese sueño de desvaneció. Ahora sólo le queda vender su capital político al mejor postor.

La llegada de Jesús Salvador Carrillo Castillo también manda un mensaje. No es un perfil de estridencias ni de grilla cotidiana. Es un técnico con formación académica, experiencia en diseño de políticas públicas y una trayectoria más vinculada a los números que a los reflectores.

En otras palabras, la gobernadora Maru Campos apuesta por mantener el control de la operación de una de las dependencias más sensibles.

Sin embargo, este movimiento deja una lectura inevitable. Conforme se acerca el 2027, el gabinete comenzará a reacomodarse y las piezas empiezan a ocupar posiciones más electorales que administrativas.