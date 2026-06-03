De Ciudad Juárez para el mundo: Mario Alberto Corral va al Mundial U17

El básquebol juarense volverá a tener presencia en la escena internacional. Mario Alberto Corral fue convocado para integrarse al staff de la Selección Mexicana U17 Femenil que disputará la Copa del Mundo de la categoría.

La notificación formal de la convocatoria llegó como un comunicado al dirigente estatal de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (ADEMEBA) en Chihuahua, Jorge Armando Medina Aldana, el cual estaba firmado por Modesto Robledo, presidente nacional de la ADEMEBA y por José Luis Baños, presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales Juveniles.

El torneo FIBA World Cup U17 Femenil se llevará a cabo en la ciudad de Brno, República Checa, del 11 al 19 de julio. La función de Corral será velar por la salud y el óptimo rendimiento de las jugadoras mexicanas que nos representarán.

El 28 de junio dará inicio el itinerario del especialista, pues deberá reportar a la concentración nacional en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (AICM) para comenzar el campamento previo al viaje europeo, mientras que se espera su regreso para el martes 21 de julio.