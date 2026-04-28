La gobernadora Maru Campos designó a Francisco Sáenz Soto como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), en tanto se realiza el nombramiento de la persona titular de la dependencia.

La designación fue emitida este 27 de abril, con fundamento en las facultades que le confieren el artículo 93, fracción XL, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como el artículo 13 Bis, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

En el documento oficial, la mandataria estatal instruyó al funcionario a conducirse conforme a los principios que rigen el servicio público.

Francisco Sáenz Soto asumirá funciones a partir de esta fecha y permanecerá en el cargo hasta que se designe a quien encabezará de manera definitiva FGE de acuerdo al procedimiento constitucional y legal correspondiente.