Karol G anuncia su nueva gira mundial y confirma fechas en México

La cantante colombiana Karol G dio a conocer su nueva gira internacional titulada “Viajando por el mundo Tropitour”, con la que recorrerá distintos países y que incluye presentaciones en México.

Como parte de este tour, la artista tiene programados dos conciertos en territorio mexicano durante el mes de noviembre. El primero se llevará a cabo el 6 de noviembre en Monterrey, mientras que el segundo está previsto para el 13 de noviembre en la Ciudad de México, en recintos de gran capacidad para recibir a miles de seguidores.

La preventa de boletos comenzará el próximo 29 de abril a través de la plataforma Ticketmaster y estará disponible para tarjetahabientes de Mastercard. Un día después, el 30 de abril, se abrirá la venta general al público.

Este anuncio llega tras el éxito de sus giras anteriores y el reciente impulso de su carrera en escenarios internacionales. Se espera que el espectáculo incluya los temas más populares de su repertorio, así como nuevas canciones de su más reciente etapa musical.

Aunque por ahora solo se han confirmado dos fechas en el país, no se descarta que la cantante agregue más presentaciones ante la alta demanda de sus fans.