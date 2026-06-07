Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en la que señala que la Comisión Nacional del Agua otorgó contratos por 2 mil 314 millones de pesos a una red de 10 empresas que, según el reportaje, no tenían experiencia previa en obras hidráulicas y que presentan vínculos corporativos entre sí. Parte de esos contratos corresponde a proyectos prioritarios en Sinaloa y Sonora.

De acuerdo con el reportaje de MCCI, publicado el 4 de junio de 2026 y firmado por Iván Alamillo, el centro de esa red sería Ferroclin U&Q, una compañía constituida en 2014 en la Notaría 27 de Tabasco, de la que fue titular el hoy senador de Morena Adán Augusto López Hernández. La empresa fue incluida en enero de 2026 en la lista definitiva del SAT como compañía que factura operaciones simuladas, señaló Fuerza Informativa Azteca.

La investigación también señala que casi 80% de los recursos fue adjudicado por áreas de Conagua encabezadas en distintos momentos por Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y por Ángel Manuel Medel Ríos, exintegrante de la Ayudantía Presidencial durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. MCCI afirma que ambos funcionarios otorgaron en conjunto contratos por mil 841 millones de pesos.

El reportaje señala que una red de 10 compañías obtuvo 42 contratos con Conagua por un monto total de 2 mil 314 millones de pesos, sin IVA.

MCCI sostiene que esas empresas no contaban con antecedentes en obras hidráulicas y que, pese a ello, recibieron contratos para proyectos públicos relevantes.

Entre las obras mencionadas están la presa Santa María, en Sinaloa; la ampliación del distrito de riego del pueblo Yaqui, en Sonora; y el distrito de riego de la presa Picachos, también en Sinaloa.

La investigación indica que varias compañías comparten accionistas, gerentes, comisarios, administradores únicos, notarios y representantes, lo que para MCCI apunta a un entramado empresarial que habría simulado competencia en licitaciones.

Ferroclin U&Q aparece en el reportaje como una de las empresas centrales de la red.

Según MCCI, la compañía fue constituida en 2014 en la Notaría 27 de Tabasco, vinculada al hoy senador Adán Augusto López Hernández, y recibió contratos por más de 329 millones de pesos con Conagua entre 2019 y 2023.

El reportaje señala que en enero de 2026 el SAT la incluyó en la lista definitiva de empresas que facturan operaciones simuladas, debido a ausencia de activos, personal e infraestructura.

Aun así, MCCI afirma que Ferroclin continuó participando en licitaciones federales en 2026, incluso después de ser clasificada como “facturera” por la autoridad fiscal.

De acuerdo con los datos de MCCI, la red recibió 42 contratos por 2 mil 314 millones de pesos.

Del total, 1 mil 528 millones de pesos, equivalentes a 66%, correspondieron a proyectos hídricos prioritarios. Además, la investigación señala que 10 contratos, por 537 millones de pesos, presentaron indicios de simulación de competencia.

MCCI explica que esta simulación habría ocurrido cuando empresas vinculadas entre sí participaron en una misma licitación como si fueran competidoras independientes.

La investigación señala que Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue titular de la Gerencia de Recursos Materiales de Conagua entre octubre de 2020 y mayo de 2021.

Según MCCI, esa área otorgó 38 de los 42 contratos detectados en el reportaje.

El texto también indica que Martínez Rodríguez fue designada en junio de 2021 al frente de la Subdirección General de Administración de Conagua, desde donde habría supervisado recursos financieros de la dependencia durante casi dos años.

MCCI le envió un cuestionario el 27 de mayo. En su respuesta, la exfuncionaria señaló que corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar las aseveraciones del reportaje. También afirmó que en un proceso de contratación existen distintos tramos de responsabilidad y que la Gerencia de Recursos Materiales adjudica y contrata a empresas que cumplen con la documentación respectiva.

Uno de los casos detallados por MCCI es el de Jylco Construcciones, una empresa fundada por el arquitecto Marco Antonio Juárez Altamirano, originario de Acapulco.

La investigación señala que Jylco obtuvo en mayo de 2021 un contrato de 177 millones de pesos para construir los dos primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio, en Sinaloa.

El fallo de esa licitación fue firmado por Alejandra Icela Martínez Rodríguez, entonces titular de la Gerencia de Recursos Materiales de Conagua, según documentos citados por MCCI.

El reportaje añade que, para ese momento, la empresa habría pasado a manos de empresarios tabasqueños, aunque sus accionistas originales no habrían transmitido formalmente sus acciones antes de morir, de acuerdo con actas consultadas por la organización.

Después de la salida de Alejandra Icela Martínez Rodríguez de la Gerencia de Recursos Materiales, el área fue encabezada por Ángel Manuel Medel Ríos hasta diciembre de 2024.

MCCI lo identifica como exintegrante de la Ayudantía Presidencial de López Obrador y sostiene que no tenía experiencia en el sector hídrico.

Según el reportaje, Medel Ríos fue el principal adjudicador dentro de la red: 20 contratos por 1 mil 587 millones de pesos, equivalentes a 68.6% del monto total detectado.

La investigación menciona varias obras hidráulicas consideradas prioritarias durante el gobierno de López Obrador.

Entre ellas están la presa Santa María, en Sinaloa; el sistema Baluarte-Presidio; la presa derivadora Siqueros; el distrito de riego de la presa Picachos; y obras vinculadas con la zona de riego del pueblo Yaqui, en Sonora.

MCCI señala que varias de estas obras fueron asignadas a compañías de la red, pese a que no tenían experiencia previa documentada en construcción hidráulica.

MCCI informó que envió un cuestionario a Conagua el 27 de mayo.

La dependencia respondió el 1 de junio que la información sobre los contratos es pública y que, en caso de recibir denuncias por presuntos actos de corrupción, las hará del conocimiento de las instancias correspondientes.

Hasta ahora, no hay información pública de que una autoridad judicial haya determinado responsabilidades penales o administrativas por estos contratos.

Por esa razón, los señalamientos deben manejarse como parte de una investigación periodística basada en documentos contractuales, registros mercantiles y datos fiscales, no como hechos juzgados.

De acuerdo con el reportaje, el SAT declaró a Ferroclin U&Q como empresa que factura operaciones simuladas en enero de 2026.

MCCI señala que la clasificación se debió a la ausencia de activos, personal e infraestructura.

En México, una empresa incluida en la lista definitiva del SAT por operaciones simuladas es considerada una entidad que emitió comprobantes fiscales sin contar con medios materiales, humanos o técnicos para prestar los servicios o ejecutar las obras declaradas.

Esto no cancela automáticamente todos los contratos públicos relacionados, pero sí abre preguntas sobre cómo obtuvo y ejecutó obras millonarias.

El caso importa porque los contratos señalados están relacionados con obras de agua, riego e infraestructura pública.

Cuando una obra hidráulica se asigna a empresas sin experiencia o con posibles vínculos entre sí, hay riesgos para el uso eficiente del dinero público, la calidad de la obra, la transparencia de las licitaciones y la rendición de cuentas.

Además, si las empresas participantes simularon competencia, se debilita el propósito de las licitaciones públicas: elegir la mejor propuesta técnica y económica en condiciones reales de competencia. Aún falta que las autoridades competentes determinen si hubo irregularidades administrativas, corrupción, simulación de competencia, conflicto de interés o responsabilidades penales.

También falta conocer si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control de Conagua o la Fiscalía abrirán investigaciones a partir del reportaje.

Otro punto pendiente es saber si las obras fueron concluidas, si cumplen con especificaciones técnicas y si las empresas señaladas siguen participando en licitaciones públicas.

La investigación de MCCI abre un nuevo frente de escrutinio sobre la contratación pública en Conagua.

El siguiente paso dependerá de las autoridades fiscalizadoras y anticorrupción. También será relevante conocer si Conagua amplía su respuesta, si los funcionarios mencionados presentan aclaraciones adicionales o si las empresas señaladas explican su participación en las obras.

Por ahora, el dato central es que una investigación periodística documentó contratos por más de 2 mil 314 millones de pesos a una red de 10 empresas vinculadas entre sí, una de ellas clasificada por el SAT como facturera, en obras hidráulicas financiadas con recursos públicos.

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