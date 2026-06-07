La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo durante un procedimiento especial abreviado, una sentencia condenatoria de 16 años y ocho meses de prisión en contra de Daniel Alfonso G. M. , por el delito de homicidio calificado.

Las indagatorias ministeriales establecen que, entre los días 03 y 04 de agosto de 2025, el ahora sentenciado, infirió hasta 60 heridas con un arma blanca en contra de la víctima Eusebio S. V., conocido como “Eli” o “Elizabeth”, al tratarse una mujer transgénero y con quien mantenía una relación.

Los hechos tuvieron lugar al interior de un domicilio de la calle Cobre en la colonia Gregorio M. Solís.

Debido a las lesiones, la víctima de 32 años de edad falleció, siendo la causa de muerte shock hipovolémico consecutivo a laceración multiorgánica torácica, por heridas punzo corto penetrantes producidas por arma blanca.

Daniel Alfonso G. M., fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que le cumplimentaron una orden de aprehensión el 07 de agosto de 2025.

Durante el juicio, el imputado aceptó su responsabilidad penal en el delito mencionado y decidió apegarse a un procedimiento especial abreviado, en el que se le dictó la pena privativa de la libertad que deberá cumplir recluido en el CERESO local.