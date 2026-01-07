Esta tarde cientos de personas, entre niños, mujeres y hombres, se unieron en las inmediaciones del Parque Central Oriente para disfrutar la tradicional Rosca de reyes, además de disfrutar de regalos y botargas de distintos personajes.

Este bonito evento, organizado por el Gobierno del Estado a través de la coordinación general del Parque Central, encabezada por Rafa Butchart, dio inicio a partir de las 16:00 horas, en donde además se congregaron familias completas.

En el evento se contó con la participación de Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, y Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común.

La tarde estuvo llena de diversión y alegría gracias a los payasitos, quienes organizaron juegos y dinámicas para la entrega de regalos.

Cada asistente pudo saborear una deliciosa rebanada de Rosca de Reyes y compartir momentos inolvidables en familia.

¡La alegría y el espíritu de comunidad se hicieron presentes en cada sonrisa!