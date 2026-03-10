Desde Irán advierten a Trump: “Cuídese de no ser eliminado”

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a escalar después de que el político iraní Ali Larijani lanzó una fuerte advertencia dirigida al expresidente estadounidense Donald Trump, en medio del clima de confrontación que se vive en el Medio Oriente.

Durante declaraciones recientes, Larijani afirmó que Trump debería “cuidarse de no ser eliminado”, una frase que fue interpretada como una amenaza directa en el contexto del conflicto político y militar que enfrenta a Irán con Estados Unidos.

Las palabras del influyente dirigente iraní surgen en un momento de alta tensión regional, marcado por enfrentamientos indirectos, amenazas militares y acusaciones cruzadas entre Teherán y Washington, lo que ha elevado el temor de una escalada mayor en el Golfo Pérsico.

El gobierno iraní ha mantenido un tono cada vez más confrontativo desde la muerte del general Qasem Soleimani, quien fue abatido en 2020 durante un ataque con drones ordenado por Trump cuando era presidente de Estados Unidos, hecho que Teherán ha prometido vengar.

Analistas consideran que las declaraciones de Larijani forman parte de una estrategia de presión política y propaganda en medio del conflicto regional, aunque también reflejan el nivel de hostilidad que sigue marcando las relaciones entre ambos países.

La advertencia generó reacciones inmediatas en medios internacionales y redes sociales, donde el comentario fue interpretado como una señal de que la rivalidad entre Washington y Teherán continúa siendo uno de los focos de mayor riesgo geopolítico en el mundo.