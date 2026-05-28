El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Miguel M. H., tras acreditar con datos de prueba su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, cometido a un motociclista repartidor de comida por medio de aplicación digital.

Enfrentará un proceso por los actos delictivos registrados la noche del 22 de mayo de 2026, en la calle Gabriel Leyva, de la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad Juárez, en donde fue despojada la víctima de una motocicleta con lujo de violencia.

La investigación ministerial, establece que el imputado, junto con otra persona, amenazaron y golpearon con una pistola a la víctima para robarle su motocicleta de la marca Vento, modelo 2026, así como un casco de seguridad y un teléfono iPhone 12.

La detención de José Miguel M. H., se realizó mediante una orden de aprehensión que cumplimentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el cruce del eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, en Cd. Juárez.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 2131/2026, impuso la medida cautelar d prisión preventiva al imputado, resolvió su situación jurídica y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.