jueves, mayo 28, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Despoja de sus pertenencias a repartidor de comida por aplicación; lo vinculan a proceso
Portada

Despoja de sus pertenencias a repartidor de comida por aplicación; lo vinculan a proceso

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Miguel M. H., tras acreditar con datos de prueba su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, cometido a un motociclista repartidor de comida por medio de aplicación digital.

Enfrentará un proceso por los actos delictivos registrados la noche del 22 de mayo de 2026, en la calle Gabriel Leyva, de la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad Juárez, en donde fue despojada la víctima de una motocicleta con lujo de violencia.

La investigación ministerial, establece que el imputado, junto con otra persona, amenazaron y golpearon con una pistola a la víctima para robarle su motocicleta de la marca Vento, modelo 2026, así como un casco de seguridad y un teléfono iPhone 12.

La detención de José Miguel M. H., se realizó mediante una orden de aprehensión que cumplimentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en el cruce del eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, en Cd. Juárez.

banner

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 2131/2026, impuso la medida cautelar d prisión preventiva al imputado, resolvió su situación jurídica y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

You Might Also Like

You may also like

Localizan en anexo a cuatro menores con reporte de ausencia en la...

Presenta ante Gobernación CONCANACO SERVYTUR la Ruta del Pacto por la Prosperidad...

Reconoce Arturo Medina a Maru Campos por Centro de Justicia para Mujeres...

Alerta sanitaria en México: detectan riesgos a la salud en gelatinas, flanes...

Solicita licencia Enrique Inzunza al Senado tras señalamientos de EU

“El Congreso merece respeto, orden y responsabilidad; siempre legislaremos por el bien...