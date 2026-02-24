La Dirección de Ecología instaló un punto de verificación vehicular en la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, para acercar el servicio a los juarenses que viven en aquel sector de la ciudad.



El titular de Ecología, César Díaz Gutiérrez, dio a conocer que toda la ciudadanía puede acudir al lugar, ya que está disponible la caja de Tesorería, así como personal de la dependencia que los estará recibiendo para verificar los vehículos y expedir el engomado respectivo.



“Se atiende todos los viernes de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en avenida Del Valle número 156 de la colonia Zaragoza”, comentó el funcionario.



“Invito a los juarenses a acudir todos los viernes para que hagan la verificación de su vehículo y eviten molestias, además de que con ello ayudan a tener una mejor calidad del aire y medio ambiente favorable en la ciudad”, dijo el director de Ecología.