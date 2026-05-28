Los conocimientos y alcances en la investigación científica de los estudiantes de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes han quedado de manifiesto en los últimos días de actividades académicas del semestre mediante múltiples eventos para la difusión de sus proyectos.

En el semestre que está por concluir se impartieron 27 materias enfocadas en la investigación científica, cursadas por 340 estudiantes de los diferentes programas académicos de este campus.

Principalmente las materias de Tesis y Seminario de Investigación I y II suelen tener esta modalidad de cierre de cursos con las presentaciones en las cuales las y los estudiantes están acompañados por sus compañeros, docentes y familiares, lo que añade un tono emotivo a estos compromisos académicos.

Al menos diez eventos de este tipo se realizaron en las últimas semanas, uno de ellos fue el Primer Foro “Mi encuentro con la investigación” en el cual quince estudiantes de psicología expusieron los trabajos realizados en el Seminario de investigación II que les fue impartido por la maestra Maricarmen López Peña.

La docente destacó que la intención del foro fue abrir un espacio para que las y los universitarios hablaran de sus experiencias en el proceso de la investigación y cómo estos temas impactaron su perspectiva personal y profesional.

“Era muy importante que los alumnos pudieran transmitir al público no sólo los hallazgos académicos sino también aquellos aspectos inesperados que surgieron durante sus investigaciones y que incluso los sorprendieron a ellos mismos”.

Estos paneles y foros constituyen una plataforma significativa para que las y los universitarios compartan los aspectos teóricos aplicados en aquellas problemáticas que eligieron analizar de acuerdo con sus intereses, pero también desde las nuevas perspectivas que desarrollan al adentrarse en la metodología científica.

El último evento de este tipo se celebró el 27 de mayo con la presentación de trabajos recepcionales del Seminario de Investigación II impartido por el doctor Ricardo López Salazar, a estudiantes de las licenciaturas en Mercadotecnia y en Administración de Empresas.