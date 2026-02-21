Ante los fuertes vientos, la presencia de polvo y los cambios bruscos de temperatura registrados en la ciudad, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la población a reforzar medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados a estas condiciones climáticas.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, señaló que es importante vestirse adecuadamente, utilizando varias capas de ropa que puedan ajustarse conforme cambie la temperatura, evitando así alteraciones repentinas en la temperatura corporal.

También recomendó mantener una alimentación balanceada, rica en vitaminas A y C, zinc y antioxidantes, presentes en alimentos como cítricos, zanahoria, brócoli, pollo, huevo, pescado y legumbres.

Asimismo, pidió evitar el consumo excesivo de azúcares procesadas y privilegiar la hidratación constante, incluso en días frescos.

Entre las principales medidas preventivas destacó beber suficiente agua, evitar líquidos muy fríos, ventilar espacios cerrados para reducir la concentración de virus, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos y limitar el contacto con personas que presenten síntomas respiratorios.

La funcionaria subrayó la importancia de realizar actividad física, dormir entre siete y ocho horas diarias y evitar el consumo de tabaco y alcohol, ya que estos hábitos fortalecen el sistema inmunológico frente a los cambios climáticos.

De manera especial, hizo un llamado a proteger a niñas, niños y personas mayores, al ser los grupos más vulnerables, procurando que estén bien abrigados, alimentados y con su esquema de vacunación completo.

En este sentido, recordó que el Departamento de Medicina Preventiva mantiene activa la campaña de vacunación en la Zona Centro durante todo el mes de febrero, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, de lunes a viernes.

En este punto se aplican vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19, con el objetivo de reforzar la protección de la población ante la temporada de cambios climáticos.