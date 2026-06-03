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Ciudad Juárez

UACJ da a conocer fechas clave para el próximo ciclo escolar

by Valeria García
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Con el próximo ingreso a la universidad de los alumnos egresados de las preparatorias, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ya se encuentra en proceso de recepción de documentación para darle la bienvenida a 8374 alumnos de nuevo ingreso en sus distintos campus.

Para los alumnos de nuevo ingreso, su matrícula será generada desde el 3 al 13 de junio, mientras que la entrega de documentos inicó de manera progresiva en los campus de la universidad: ICSA y Campus Ciudad Universitaria inició a partir del 25 de mayo; ICB, Campus Nuevo Casas Grandes, IIT y Campus Cuauhtémoc desde el 26 de mayo; mientras que IADA comenzó el 27 de mayo. La fecha límite para todos los campus será hasta el 5 de junio.

Por otro lado, los estudiantes de nuevo ingreso tendrán que presentar su examen médico de la siguiente manera: IIT, el 27 de julio; ICB, el 28 de julio; ICSA, el 29 de julio; Ciudad Universitaria, el 30 de julio; IADA, el 31 de julio.

Posteriormente deberán asistir al Curso de Introducción al Modelo Educativo que se realizará el 30 de julio, mientras que la evaluación del idioma inglés estará disponible desde el 1 de junio al 31 de agosto. A su vez, tanto los alumnos de nuevo ingreso como los de reingreso tendrán que realizar su proceso de inscripción del 8 de junio al 24 de julio.

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En el comunicado emitido por la página de comunicación de la UACJ, se les invita a los alumnos a que se mantengan atentos a los medios oficiales de comunicación institucional para que puedan conocer los detalles adicionales de cada etapa del proceso y así cumplir de manera oportuna con los requisitos establecidos.

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