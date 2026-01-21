La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) informó que durante 2025, Chihuahua se ubicó en el primer lugar regional en registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con la dependencia, el año pasado se realizaron mil 153 gestiones de este tipo, lo que generó un ahorro superior a los 3.4 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) del estado.

Estas cifras colocaron a la entidad por encima de los estados de la zona, como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, y la posicionaron entre los primeros diez a nivel nacional.

Este procedimiento permite a las empresas contar con seguridad jurídica, exclusividad de uso y mecanismos de defensa ante terceros, además representa un activo intangible que incrementa su valor, al posibilitar esquemas de licenciamiento o franquicia.

También contribuye a la construcción de identidad, diferenciación en el mercado y fidelización de clientes, lo que fortalece su proyección comercial.

Los sectores con el mayor número de registros son el comercio, servicios y protección de productos, que les ha servido como herramienta para consolidar su presencia en el mercado y proteger su identidad comercial.

El trámite se debe realizar ante el Departamento de Gestión Empresarial. Para mayor información comunicarse a los teléfonos 614 442 33 00, extensiones 23439 y 23326, en la ciudad de Chihuahua y 656 629 33 00, extensión 54912, en Ciudad Juárez.