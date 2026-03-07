El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, respaldó la eliminación de las diputaciones plurinominales dentro de la discusión de la reforma electoral, al sostener que la mayoría de los cargos públicos deberían definirse mediante el voto directo de la ciudadanía. También defendió la permanencia del PREP como herramienta de certeza electoral.

Además, el edil advirtió que la reforma no debe quedarse en cambios de representación política, sino endurecerse frente a la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. En ese sentido, planteó sanciones severas para quienes reciban respaldo ilícito en campañas, incluyendo la cancelación de candidaturas, consecuencias penales e incluso la pérdida del registro partidista. ￼

Bonilla indicó que apenas recibió el documento de la iniciativa, por lo que continuará con su revisión antes de fijar una postura más amplia sobre el alcance total de la propuesta. ￼