El Ayuntamiento de Juárez aprobó exhortar al Gobierno del Estado para que la Operadora de Transporte del Estado amplíe el horario de servicio del Juárez Bus hasta las 02:00 horas.

Durante la Sesión Ordinaria número 32, la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, quien propuso la petición, dijo que esta tiene como objetivo beneficiar a las manos que ensamblan piezas en la madrugada en las maquiladoras, a quienes sirven la última mesa del restaurante y quienes limpian oficinas cuando las luces se apagan, pues Ciudad Juárez no duerme y la economía tampoco.

Señaló que al no haber transporte, ellos deben pagar un taxi o servicio de plataforma, lo que merma la economía familiar.

“Este exhorto que propongo es que el Gobierno del Estado analice extender el servicio del Juárez Bus hasta las 2:00 de la mañana. No se pide lo imposible, se solicita que se reconozca la realidad de nuestra ciudad y de las necesidades de su gente trabajadora”, afirmó.