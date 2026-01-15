miércoles, enero 14, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Busca Cabildo de Juárez que el transporte JuárezBus funciones hasta las 02:00 horas
Portada

Busca Cabildo de Juárez que el transporte JuárezBus funciones hasta las 02:00 horas

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Ayuntamiento de Juárez aprobó exhortar al Gobierno del Estado para que la Operadora de Transporte del Estado amplíe el horario de servicio del Juárez Bus hasta las 02:00 horas.

Durante la Sesión Ordinaria número 32, la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, quien propuso la petición, dijo que esta tiene como objetivo beneficiar a las manos que ensamblan piezas en la madrugada en las maquiladoras, a quienes sirven la última mesa del restaurante y quienes limpian oficinas cuando las luces se apagan, pues Ciudad Juárez no duerme y la economía tampoco.

Señaló que al no haber transporte, ellos deben pagar un taxi o servicio de plataforma, lo que merma la economía familiar.

“Este exhorto que propongo es que el Gobierno del Estado analice extender el servicio del Juárez Bus hasta las 2:00 de la mañana. No se pide lo imposible, se solicita que se reconozca la realidad de nuestra ciudad y de las necesidades de su gente trabajadora”, afirmó.

banner
You Might Also Like

You may also like

Detuvieron a dos masculinos con arma de fuego y marihuana en Los...

Disputan FGR y Fiscalía de Chihuahua el control de un expediente en...

Adeudos de agua tendrán descuentos con apoyo de unidades móviles

Alertan por posible repetición de inundaciones en Juárez pese a la sequía

Arranca 2026 con pocas vacantes en maquiladoras

Supervisa Gobierno del Estado avances en el Colector Viñedos y la presa...