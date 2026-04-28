El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Audias Flores Silva, alias el “Jardinero”, identificado como objetivo prioritario y requerido por autoridades de México y Estados Unidos. Es señalado como uno de los posibles sucesores del “Mencho”, en el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura fue realizada mediante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), a través de sus Fuerzas Especiales.

De acuerdo con el comunicado, la detención se concretó en el estado de Nayarit, como resultado de una operación planeada y ejecutada por elementos navales.

El “Jardinero” cuenta con orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades extranjeras con fines de extradición.

Audias Flores Silva es señalado como uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización considerada por autoridades internacionales como una de las más violentas y con mayor capacidad de tráfico de drogas.

De acuerdo con investigaciones, mantenía una relación cercana con Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, quien también es buscado por autoridades estadounidenses.

Tras reportes sobre el abatimiento de este último, el “Jardinero” habría sido identificado como uno de los posibles relevos dentro de la estructura criminal.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, utilizaba el alias de Gabriel Raigosa Plascencia para ocultar su identidad, además de otros apodos como “Comandante”, “Bravo 2”, “Audi” y “Mata jefes”.

Nació el 19 de noviembre de 1980 en Michoacán, mide aproximadamente 1.65 metros y pesa cerca de 85 kilogramos.

Investigaciones de agencias como la DEA y HSI señalan que Flores Silva controlaba laboratorios de metanfetamina en Jalisco y Zacatecas, además de coordinar operaciones logísticas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Entre las actividades que se le atribuyen destacan:

Supervisión de aviones y pistas clandestinas

Transporte de cocaína desde Centroamérica a México

Distribución de narcóticos hacia células del CJNG en estados como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia

Uso de vehículos para movilizar drogas dentro y fuera del país

También mantenía presencia operativa en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Nayarit.

Flores Silva fue acusado formalmente en 2020 ante un tribunal federal en Estados Unidos por:

Conspiración para distribuir cocaína y heroína con fines de importación

Portación, uso y posesión de armas de fuego vinculadas a delitos de narcotráfico

Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

En Estados Unidos cumplió una condena de cinco años de prisión por tráfico de drogas. Posteriormente regresó a México.

En 2016 fue detenido por su presunta participación en una emboscada contra policías en Jalisco, aunque obtuvo su liberación tras un proceso judicial.

UnoTv