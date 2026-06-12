Al menos un muerto y 10 heridos tras ataque armado en Midland, Texas

Un ataque armado registrado la mañana de este viernes en la ciudad de Midland, Texas, dejó un saldo preliminar de al menos una persona fallecida y diez más lesionadas, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en una zona cercana a West Wall Street e Industrial Avenue, donde corporaciones de seguridad respondieron a reportes de disparos. Al llegar al lugar, los agentes detectaron actividad armada proveniente de un inmueble, por lo que se desplegó un amplio operativo para resguardar a la población y contener la situación.

De acuerdo con información proporcionada por la alcaldesa Lori Blong, se contabilizaron 11 víctimas en total, entre ellas una persona que perdió la vida. Además, varios heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica especializada. Autoridades sanitarias indicaron que algunos pacientes ingresaron a cirugía, mientras que otros permanecen estables.

Tras varias horas de tensión, las autoridades confirmaron que el presunto responsable también murió luego de un enfrentamiento y operativo de contención realizado por cuerpos de seguridad. La escena permaneció acordonada mientras continuaban las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Elementos de distintas agencias, incluidos equipos tácticos y autoridades estatales, participaron en la respuesta al incidente. Mientras tanto, se solicitó a los residentes evitar la zona para facilitar las labores de investigación y garantizar la seguridad de la comunidad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni del agresor, y las autoridades continúan trabajando para determinar el móvil del ataque.