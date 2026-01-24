sábado, enero 24, 2026
Detienen a joven mujer por ejercer violencia familiar en NCG

EditorJRZ
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, detuvieron a Yadira P. T., con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

La detención de la mencionada persona de 23 años de edad, fue en la calle Pirulí y Mezquite de la colonia Real Del Bosque en el municipio de Nuevo Casas Grandes, quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana para ser llevada a la audiencia de formulación de imputación.

