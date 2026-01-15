El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) efectuó 6 mil 404 verificaciones sanitarias en 44 municipios durante 2025, con el objetivo de salvaguardar la salud de las y los chihuahuenses.

Durante dicho lapso la dependencia intensificó sus acciones en todo el estado y consolidó una estrategia integral de prevención y control.

Estas acciones permitieron supervisar el cumplimiento de la normativa vigente, que arrojó la suspensión de 360 establecimientos que no cumplían con las disposiciones para proteger la salud de la población.

En atención ciudadana el Centro Integral de Servicios (CIS) respondió 17 mil 514 solicitudes de orientación, brindó información transparente, clara y oportuna sobre trámites sanitarios, lo que fortalece la cercanía institucional y la confianza de los sectores regulados.

De enero a diciembre de 2025 se detectaron 93 violaciones a la Ley General de Salud y sus reglamentos, lo que derivó en la aplicación de sanciones administrativas por un monto total de 4 millones 985 mil 894 pesos.

Fueron atendidas 934 denuncias sanitarias mediante una respuesta técnica y oportuna de los prestadores de servicios de salud, fábricas, manejadores de alimentos y de suministros médicos, con el objetivo de corregir irregularidades.

En cuanto a la vigilancia de la calidad del agua, se realizaron 16 mil 543 revisiones en 65 municipios como parte del programa estatal que permite asegurar el consumo del vital líquido de manera segura, libre de virus, parásitos, bacterias y materiales pesados.

Para fomentar la desinfección del agua en los domicilios, Coespris distribuyó 13 mil 029 goteros de plata coloidal en poblaciones en situación de riesgo de municipios como Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, así como en comunidades serranas.

En cuanto a licencias sanitarias, en ese mismo periodo se emitieron 10 mil 902 autorizaciones que incluyen farmacias, control de plagas, servicios de rayos X, permisos de publicidad, libros de medicamentos controlados y permisos de construcción sanitaria.

Para fortalecer la identificación de riesgos sanitarios en agua y alimentos, se realizaron 16 mil 189 acciones de muestreo.

A través de la Gerencia de Fomento Sanitario, Evidencia y Manejo de Riesgos, así como Operación Sanitaria, se otorgaron 4 mil 801 asesorías en apoyo a los usuarios, para el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas.