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Detienen en Tierra Nueva a dos hombres en posesión de mariguana

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal del Ejército Mexicano, detuvieron en flagrancia a dos hombres en posesión de mariguana.

El informe policial indica que, al realizar un recorrido en atención a reportes ciudadanos sobre la venta de drogas al menudeo, en las calles 78 y Netzahualcóyotl de colonia Tierra Nueva, se detectó a dos masculinos en actitud sospechosa.

Al proceder a revisar a quien dijo llamarse Ángel Rosario B. S., de 25 años de edad, se le encontró en posesión de una bolsa de plástico en color negro la cual contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la mariguana, la cual dio un peso de 131 gramos.

El segundo masculino se identificó como Javier Alexis N. S., de 22 años de edad, quien traía consigo una bolsa de plástico transparente que contenía 26 gramos del enervante.

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Los dos masculinos fueron detenidos para ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo, por delitos contra la salud.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

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