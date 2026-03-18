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Detuvieron a adolescente con envoltorios de marihuana

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a un menor de 16 años de edad, de iniciales M.A.B.V., por delitos contra la salud, en la colonia Palmas del Sol, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia se efectuó en el cruce de las calles Ordenanza y Paseo de la Gloria, en donde los agentes investigadores le aseguraron 138 gramos de una hierba verde con las características de la mariguana, distribuida en ocho envoltorios de plástico.

El menor de edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público, que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.

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