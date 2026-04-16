El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Iván Bustillos Fuentes hizo un anunció importante este día, y se dijo contento del aviso hecho por el Gobierno de Estados Unidos de la reapertura de la frontera para la exportación del ganado en pie, la cual se hará de manera gradual, a partir del día 07 del mes de julio 2026, cuya logística se dará a conocer en breve.

“Ahí lo tienen, ya la secretaria Rawlings anunciando que reapertura la frontera de una manera desfasada. Y bueno, son buenas noticias para el gremio, veremos cómo aplicamos el protocolo y podamos seguir avanzando”, afirmó el líder ganadero desde Washington, donde se encuentra realizando gestiones para poder llegar a esta meta.

Destacó que, tras diversas reuniones, donde se realizó la presentación de estudios de impacto y competitividad, que afectan a ambos países, toca vincular directamente toda esta estrategia que tenían con la Casa Blanca, ahora directamente con la Secretaría de Agricultura.

En este segundo día en la Casa Blanca, Bustillos Fuentes se reunió con tres dependencias. Con el General Counsel, que es el jurídico del Departamento de Agricultura; con Charles Roth, asesor de National Security Council y también con Carl Kline, White House Council. “Obviamente explicamos todo el tema de la creación de valor, cómo le ha impactado a Estados Unidos mucho más que a México y de la competitividad que tiene Estados Unidos ahorita que ha perdido.

También hablamos muchísimo de cómo los Estados exportadores somos los mejores aliados y que en ese sentido también complementamos y protegemos nuestros estados”, destacó.

El líder ganadero detalló también que durante este martes se reunió con Peter Navarro, representante de asesor de comercio de Estados Unidos, así como con Kevin Erland, Office Management Budget de la Casa Blanca, lo que se traduce en que se han tocado “todas las bases que teníamos que tocar aquí de Seguridad Nacional en la Casa Blanca y ya nos toca vincular ahora sí toda esta estrategia que teníamos con la Casa Blanca directamente con la Secretaría de Agricultura, el cual ya ha surgido este efecto”.

Destacó la reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien fue embajador en México en la primera administración de Trump. “Entonces, muy contento de haberle entregado todo el estudio y el trabajo que hicimos y obviamente lo trae muy presente. Cuando fui presidente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, se acordó perfectamente de los esfuerzos que en conjuntos coordinamos”, destacó.

Estas reuniones encabezadas por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, se suman a un esfuerzo permanente que se gestiona para poder reestablecer esta área comercial entre ambos países, en beneficio de la ganadería de la entidad, reconocida por su sanidad y calidad.