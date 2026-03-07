sábado, marzo 7, 2026
Renuevan bibliotecas municipales con computadoras y tecnología interactiva
Renuevan bibliotecas municipales con computadoras y tecnología interactiva

by Salvador Miranda
El Gobierno Municipal inició la renovación y equipamiento de diversas bibliotecas públicas de la localidad con la incorporación de computadoras nuevas, libros, mobiliario moderno y herramientas tecnológicas interactivas que buscan transformar estos espacios en entornos más dinámicos para el aprendizaje.
El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que ya comenzó el traslado e instalación del mobiliario adquirido a partir de proyectos impulsados el año anterior, con el propósito de modernizar los centros de consulta y adaptarlos a nuevas formas de acceso al conocimiento.
Explicó que entre el equipo que se está integrando se encuentran computadoras nuevas para consulta digital, estantería y mobiliario especializado, además de libros actualizados que reforzarán el acervo disponible para estudiantes y público en general.
Destacó que uno de los elementos más innovadores del proyecto es la incorporación de lentes de realidad virtual y pantallas de televisión con contenido interactivo, herramientas que permitirán a niñas, niños y jóvenes acceder a experiencias educativas distintas a las tradicionales.
Indicó que también se están integrando cámaras y otros dispositivos tecnológicos que complementan los servicios que ofrecen estos espacios, con el objetivo de que las bibliotecas funcionen como puntos de aprendizaje moderno y acceso a nuevas tecnologías.
Señaló que la meta es intervenir entre 13 y 15 bibliotecas municipales, dependiendo de las dimensiones de cada instalación, para que todas cuenten con equipamiento actualizado y mejores condiciones para quienes acuden a realizar tareas, consultas o actividades educativas.
Comentó que los trabajos comenzaron en la biblioteca ubicada en el Oratorio San Juan Bosco y continuarán en otros espacios como Felipe Ángeles, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y Arturo Tolentino, ubicadas principalmente en la zona norte de la ciudad.
Posteriormente, el programa llegará a otras bibliotecas municipales, entre ellas la Francisco Villarreal, en el sector de Riberas del Bravo, con la intención de ampliar el acceso a espacios modernos y funcionales para el estudio y la exploración tecnológica.
Alvídrez Olivas explicó que el proyecto contemplaba originalmente una inversión cercana a 12 millones de pesos para infraestructura y equipamiento; sin embargo, la etapa actual se concentra en el equipamiento con una inversión aproximada de 4 millones de pesos destinada a computadoras, mobiliario, pantallas, lentes de realidad virtual y otros dispositivos tecnológicos.

