–Con arbolitos Alex busca repetir en San Lázaro

–Berthita Gómez, de la custodia al cafecito familiar

Cruz Pérez Cuéllar encendió el radar y pidió a Gil Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal, que le abran de par en par las puertas al municipio para que pueda entrarle sin restricciones al sistema de videovigilancia de la plataforma Centinela, la cual opera el Estado para cumplir con su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos.

De acuerdo con el alcalde, la Policía Municipal es la única corporación a la que se le niega el acceso al sistema de cámaras, mientras que las demás pueden ingresar sin ninguna restricción.

Como dice el dicho, “piensa mal y acertarás”, y todo apunta a que el bloqueo tiene más tintes políticos que otra cosa. Pronto se va a inaugurar la Torre Centinela y, al parecer, en el Estado no quieren que Pérez Cuéllar, con su experiencia, les quite protagonismo.

Y la pregunta no es menor, porque con tanta bronca de seguridad que hay en la frontera, dejar fuera a la policía local es casi como jugar futbol sin portero.

El edil ya se cansó de tocar la puerta y ahora exige acceso total a la Plataforma Centinela. Dice que, si la SSPM tuviera chance de entrarle al sistema, se podría fortalecer el patrullaje y la seguridad.

En el CERI, todas las corporaciones se coordinan en tiempo real, pero nomás con lo que hay a la mano. Por lo que el alcalde planteó que podrían analizar la presencia municipal en la Torre Centinela, pero solo si les abren la puerta de par en par.

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El diputado Alejandro Pérez Cuéllar anda más activo que vendedor de burritos en lunes por la mañana, y no pierde oportunidad de dejarse ver.

Ayer se lució plantando huizaches en el camellón de la transitada avenida Laguna de Tamiahua, lo que muchos interpretan como la clásica operación “ponle verde a tu imagen”. Y es que Alex viene empujando fuerte su reelección como diputado federal, y para eso no basta con discursos ni selfies, tiene que sudarle tantito la camiseta.

Dicen que el Programa Permanente de Forestación es su carta fuerte, y hasta presume que ya lleva plantados 93 arbolitos para dar sombra y vida a la zona, y apoyar con un pulmón más a juaritos.

Pero no hay que perder de vista el detalle, mientras unos lo aplauden por su visión ecológica, otros le sacan filo al comentario y preguntan si los árboles tienen más posibilidades de sobrevivir que conseguir de nueva cuenta la candidatura.

Alejandro seguirá haciendo ruido con ese proyecto de los arbolitos porque según dijo ya se puso el reto plantar 30 mil árboles en todo el cuarto distrito.

Así, entre arbolitos y ganas de figurar, Pérez Cuéllar busca afianzar su lugar en San Lázaro y, de paso, podar una imagen que le ayude a ganar simpatías.

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Los reflectores regresaron a Berthita Gómez, esposa del exgobernador César Duarte, después de que permaneció por varios días bajo custodia migratoria en el gabacho— la señora ya está libre y, según cuentan los bien informados, ya hasta se echó el cafecito con la familia.

Ya quedó confirmado que la ex presidenta del DIF estatal recuperó su libertad, aunque nadie ha soltado prenda sobre si todavía le queda algún pendiente con las autoridades migratorias.

Pero no hay que olvidar que mientras Bertha recupera el tiempo perdido en casa, su esposo sigue en el bote en México, enfrentando cargos de peculado y viendo si le alcanzan las influencias para salir.

Por ahora, un juez de distrito le echó la mano a César Duarte concediéndole la suspensión definitiva contra la prisión preventiva que le habían puesto por andar metido en broncas de abuso de confianza. Así que, aunque sigue encerrado, al menos ya tiene un respiro en medio del lío judicial que lo trae de cabeza.