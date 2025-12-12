Viernes 12 de Diciembre del 2025

Con la finalidad de seguir fortaleciendo los procesos de atención a mujeres víctimas de violencia, Elvira Urrutia Castro, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), se reunió con personal de la organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF).



Durante la reunión, el IMM compartió algunas de las acciones locales implementadas para la prevención y atención de la violencia de género. Por su parte, MSF intercambió detalles sobre sus estrategias en la región en materia de ayuda humanitaria.



Como resultado de esta reunión, la coordinadora de las Unidades de Atención Especializada del IMM, Silvia Leticia Chávez Fernández, participó en el foro impulsado por Médicos sin Fronteras “Lo que rompe la violencia”, llevado a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica.



Durante su participación, la coordinadora destacó la importancia de la vinculación interinstitucional para la atención a la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas desde un enfoque interseccional.