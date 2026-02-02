El doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), campus Juárez, tendrá como uno de sus ejes principales de investigación el fortalecimiento de la política y la administración pública, señaló Marta Aurelia Dena Ornelas, secretaria de Investigación y Posgrado de la universidad.

La investigadora destacó que la política en México enfrenta actualmente una percepción negativa entre los ciudadanos, quienes muestran desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y hacia el esquema democrático.

“Existe un descredito generalizado en las instituciones y una desconfianza en el sistema democrático”, explicó Dena Ornelas.

El programa del doctorado buscará acercarse a la realidad de los asuntos públicos, optimizando la implementación de políticas, el diseño de agendas sociales y la evaluación de programas, con el objetivo de que estas acciones respondan de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía.