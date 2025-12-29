Durante un operativo especial del sábado, personal de la Dirección de Limpia recolectó 2 mil 863 toneladas de basura, lo que representa mil 300 toneladas adicionales respecto al promedio habitual de mil 550 que se recolectan en un día sábado, informó Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia.

El funcionario indicó que el pasado viernes recogieron mil 952 toneladas de residuos, lo que representa 500 toneladas más, lo cual refleja el incremento generado durante la temporada festiva.

Destacó que estos resultados fueron posibles gracias al esfuerzo y compromiso del personal de recolección, quienes redoblaron labores para atender la alta demanda registrada en distintos sectores de la ciudad.

También recordó a la ciudadanía que con motivo de la suspensión del servicio prevista para el jueves 1 de enero, la Dirección de Limpia aplicará nuevamente la logística especial de recolección de basura, tal como se realizó la semana pasada, por lo que el 2 de enero se reanudará la recolección de residuos de manera habitual.

Señaló que las rutas correspondientes a lunes, miércoles y viernes no presentarán ninguna afectación, por lo que el servicio en esos días se mantiene de manera normal.

El funcionario indicó que las personas que habitan en cualquiera de las cuatro zonas cuya recolección corresponde al día jueves deberán resguardar la basura y sacarlos hasta el sábado.

Exhortó a la ciudadanía a hacer un buen manejo de los residuos, principalmente reduciendo su volumen.

Señaló que, aunque en esta segunda festividad el volumen de basura suele ser menor, es importante apoyar desarmando cajas de cartón, compactando envases de bebidas y alimentos, manteniendo la basura dentro del hogar y colocándola al pie de banqueta hasta el sábado.