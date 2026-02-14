La Dirección de Ecología del Municipio llevará a cabo el próximo lunes 16 de febrero una fumigación masiva en los parques del área de la Valle del Sol.

El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, comentó que se están haciendo estas acciones de prevención contra la garrapata ya que, en la Valle del Sol ha habido problemas de animales en situación de calle, principalmente en los parques.

Dijo que se acudirá al parque Tres Cantos, en el parque Ecológico Solares, parque Kanilaka Nawa y parque Banús; nos vamos a enfocar primero en todos los parques, además se va a impactar el camellón de la prolongación de la Valle del Sol que da hasta el bulevar Juan Pablo II.

“Si algunos fraccionamientos quieren solicitar la fumigación dentro de sus parques, se puede comunicar al número de teléfono 656-756-7793. con la aplicación WhatsApp 656 756 77 93 o en la página de Facebook del municipio”, comentó.